Exhorta Miguel Barbosa a mejorar respuesta de los cuerpos policiacos en el estado

Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, exhortó a policías municipales de todo el estado, tener una respuesta más intensa, fuerte e inmediata a los llamados de auxilio de la ciudadanía, y así eficientar su trabajo.

El mandatario estatal afirmó que es necesario que los cuerpos policiacos sean más competentes en su trabajo, por lo que pidió a los ediles municipales de todo el estado y a la federación tener una mayor coordinación y elaborar una planeación en materia de seguridad.

Así mismo, invitó a los municipios a realizar revisiones dentro de sus cuerpos de seguridad pública para evitar que los uniformados incurran en prácticas indebidas, así como mejorar el funcionamiento de sus policías.

“¿Qué pido? Que haya una actividad más fuerte, más intensa de las policías municipales y se lo pido a todas para no referirme a la de Puebla, en los temas de inmediatez necesitamos sentirnos más acompañados por los sistemas policiales, yo les recomiendo a los alcaldes que no nieguen la posibilidad de que sus policías estén actuando no del todo bien, que permanentemente revisen, que permanentemente actúen para que funcionen mejor las policías”,

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla