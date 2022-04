Exigen empleados del IMSS-Puebla más personal, insumos y el San Alejandro

Cientos de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla se manifestaron para exigir que se apresure la construcción del hospital San Alejandro, la contratación de más personal y la adquisición de insumos médicos.

La mañana de este lunes 18 de abril, un grupo de enfermeras, derechohabientes y jubilados salieron a marchar desde el Hospital General de Zona 20 del IMSS “La Margarita” hacía la Delegación Estatal del instituto ubicada en la calle 4 Norte, en el Centro Histórico.

El contingente encabezado por Sergio Herrera Vázquez, secretario general del sindicato de esa dependencia, marchó con pancartas y lonas, así como con un brazalete blanco para exigir mejores condiciones laborales.

Al filo de las 12:00 horas el grupo llegó a las instalaciones Delegación Estatal, para pedir diálogo con María Aurora Treviño García, delegada del IMSS Puebla.

En entrevista, Sergio Herrera Vázquez, secretario general del sindicato del IMSS, señaló que es urgente que esté listo el nosocomio San Alejandro, el cual tuvo que ser demolido por el sismo de 2017, ya que, hoy en día los trabajadores laboran en “pésimas condiciones”.

«El lugar en donde estamos trabajando es inhumano, no hay camillas, en el comedor no hay espacio ni para comer, los compañeros comen parados, no hay sillas. El hospital era como una casa en donde, supongamos, viven 10 personas y metemos a 50, pero luego la casa ya no sirve para poderse ocupar»