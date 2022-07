Exigen feministas al Congreso de Puebla acelerar tipificación de violencia vicaría

En medio de presiones por parte de colectivos feministas y tras medio año de retraso, será hasta el próximo lunes 11 de julio cuando se analice la propuesta para considerar delito a la violencia vicaria en el estado de Puebla.

Dicha tipificación, impulsada por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez (PAN) y Mónica Silva Ruiz (PT) sería votada en la última sesión plenaria del periodo legislativo, es decir, el 15 de julio.

En entrevista, Silva Ruiz aseguró que existe colaboración y respaldo por la mayoría de los legisladores, derivado de las mesas de trabajo que se realizaron por separado con las legisladoras y todas las bancadas.

También justificó el retraso en el análisis en la búsqueda de consensos, ya que se trata de la modificación de cinco ordenamientos, por lo que de ser rechazada las víctimas de violencia vicaria se quedarían sin un mecanismo de protección.

“Hay algunos temas que vamos empujando porque queremos que pasen, porque vemos que existen los consensos y podría aprobarse. Si es necesario, vale la pena esperar, porque si no hay condiciones para que pase habrá que esperar más tiempo para volver a presentarla”

Explicó que, a grandes rasgos, una vez que se apruebe, se incluirá la definición de violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia; se buscará modificar el Código Penal para aumentar la pena que existe por violencia familiar, ya que se incluirá en las causales de la misma.

Se trabajará en el Derecho Civil para que los menores tengan que intervenir lo menos posible durante los litigios, y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla para apoyarlos en todos los aspectos, sobre todo el psicológico.

Cabe destacar que este jueves, los diputados aprobaron por unanimidad exhortar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que realice diagnósticos que identifiquen los problemas de violencia vicaria en los 217 municipios de la entidad.

En una primera etapa, tendrá que realizar campañas que visibilicen este tipo de agresiones y después realizar acciones específicas sobre la prevención y atención de los casos en donde se haya consumado y se sancione a los agresores.

Este jueves, integrantes de la colectiva exigieron al Congreso de Puebla acelerar el dictamen y aprobación para tipificar la violencia vicaria en la entidad.

También evidenciaron algunos casos e hicieron visibles los obstáculos a los que se enfrentan las denunciantes, entre ellos la revictimización por parte de las autoridades competentes y el abandono de los casos.

Andrea Lezama Bonilla, vicepresidenta de la colectiva CAM CAI, explicó que la violencia vicaria es una agresión machista en la que utiliza a terceros para dañar a las mujeres a través de la sustracción de sus hijos.

Añadió que más allá de exhortos, lo que necesitan es que se aprueben leyes que protejan la integridad de las mujeres y que garanticen la integridad, física y psicológica, de los menores de edad, por lo que exigieron que se garantice la aprobación en el pleno de la iniciativa.

En tanto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) criticó el retraso en la dictaminación del tema y añadió que “la búsqueda de consensos es más un pretexto”, ya que se han aprobado propuestas sin que exista el aval de los 41 legisladores.

“El consenso lo hay, porque no creo que haya nadie que esté en contra de tipificar este tipo de violencia contra las mujeres. Yo no veo ninguna razón por la que no se haya dictaminado desde hace meses”