Exigen sexoservidoras alto al «acoso» del gobierno municipal

Sexoservidoras del Centro Histórico de la ciudad de Puebla piden a la administración municipal, encabezada por Eduardo Rivera Pérez dejar de ser «acosadas».

Karina Romero Alcalá, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género municipal explicó que se está trabajando con sexoservidoras de los primeros cuadros de la ciudad para la elaboración de una estrategia integral en torno a la prostitución.

Informó que al momento han tenido un acercamiento con cerca de 50 sexoservidoras, principalmente de la zona de la 14 Poniente.

Al respecto, la funcionaria indicó que las trabajadoras sexuales le solicitaron un alto al «acoso institucional» a cargo de la administración municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez.

«Ellas nos pidieron que por parte del gobierno no se les tomen fotografías o que al final no tengan este acoso que de repente sufren de manera institucional»

Por otra parte, Romero Alcalá detalló que la dependencia municipal seguirá en constante comunicación con las trabajadoras sexuales a fin de conocer sus inquietudes para integrarlas a un plan de trabajo.

Sin abundar en los resultados de la primera encuesta, la funcionaria descartó que las trabajadoras sexuales sean parte de una red de trata de blancas.

Finalmente, añadió que este trabajo no determinará la creación de zonas de tolerancia o la apertura de casonas antiguas como espacios permitidos para ejercer la prostitución.

«Es un tema que no depende de mí, no está sólo en mis manos, depende también de otras instancias como gobernación y normatividad que son ellos los responsables, yo sólo me encargo de la atención personal»