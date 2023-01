Extitular de Igualdad Sustantiva municipal niega relación con casos de acoso laboral

La exsecretaria de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla, Norma Estela Pimentel Méndez, negó estar involucrada en los casos de acoso laboral documentados en dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, ocurridos cuando era titular de la dependencia municipal.

En entrevista, la abogada aseguró que no ha sido notificada por el órgano autónomo o la Comuna, dónde laboraba durante el periodo de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Indicó que no conoce quienes realizaron las denuncias y remarcó que en ninguna parte de los documentos aparece su nombre, aunque las recomendaciones señalan a la titular de la dependencia, ya que las denuncias fueron presentadas durante su encargo.

La exfuncionaria en la administración morenista declaró que está dispuesta a atender las investigaciones que realice la Contraloría del municipio, luego de que el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció que se acatarán las recomendaciones del órgano de derechos humanos.

Pimentel Méndez confió que la resolución de la CDH no tiene tintes políticos, no obstante, no dejó de mencionar sus actividades con políticos de Morena con expresas aspiraciones a contender en la próxima elección del 2024.

Advirtió que, en su momento, ejercerá su derecho de réplica ante la publicación de notas periodísticas dónde se difundieron las recomendaciones, pues aseguró que en algunos casos hubo información «que no coincide» con el documento de la comisión.

«Observé que hubo algunos medios que hicieron comentarios, que dicen que son anónimos y que esto emana de unas resoluciones, y no encontré las menciones a mi nombre» Norma Estela Pimentel Méndez

Exsecretaria de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla

