Exsecretarios mintieron acerca de situación del Penal de San Miguel: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que fue engañado por sus exsecretarios de Seguridad Pública (SSP) sobre el desmantelamiento del “pueblito” en el penal de San Miguel, en donde había más de 100 cuartos destinados para la prostitución y venta de drogas, los cuales ya fueron destruidos.

En videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta acusó que sus tres exfuncionarios: Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya, le mintieron acerca de las “cifras” del “pueblito”, de su destrucción y de la situación del penal capitalino.

“Los que han sido mis secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo los instruí a la destrucción y todos me dijeron que estaban destruidos que ya lo habían hecho, pero no lo habían hecho, eso lo hicieron los tres ya para qué digo los nombres, unos más aberrantes que otros, pero los tres vinculados a los beneficios de la existencia de esas construcciones”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla