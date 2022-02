Fabricando odio: los gigantes tecnológicos, las células informáticas y el BJP de Narendra Modi

Traductorxs Tim Swillens / Maria Inés Cuervo

El objetivo de la aplicación es apoderarse de las principales redes sociales y plataformas de mensajería encriptada para amplificar propaganda de la derecha entre el público indio. La investigación de The Wire es la primera vez que el público indio conoce una red de actores públicos y privados que trabajan juntxs para subvertir el discurso público en la India.

En enero de 2022, el medio de comunicación indio y socio de la agencia, «The Wire», publicó una serie de tres partes sobre su investigación de la aplicación Tek Fog. A continuación se ofrece un resumen de sus conclusiones más importantes. Puede leer la serie completa –incluyendo los métodos de verificación que utilizaron los autores Ayushman Kaul y Devesh Kumar– aquí.

En una serie de tuits de abril de 2020, una cuenta anónima de Twitter @Aarthisharma08, que afirmaba ser unx empleadxo disgustadx de la Célula de Tecnología de la Información (Célula de TI) del Partido Bharatiya Janata (BJP), denunció la existencia de una aplicación altamente sofisticada y secreta llamada «Tek Fog«.

Afirmó que esta aplicación es utilizada por agentes políticxs afiliadxs al partido gobernante para aumentar artificialmente la popularidad del partido, acosar a sus críticxs y manipular las percepciones del público a gran escala en las principales plataformas de redes sociales.

La fuente alegó que había decidido a denunciar después de que su supuesto encargado, Devang Dave –ex jefe nacional de redes sociales e informática del Bharatiya Janata Yuva Morcha (el ala juvenil del BJP) y actual gerente electoral del partido en Maharashtra– no cumpliera con una lucrativa oferta de trabajo prometida en 2018 si el BJP era capaz de retener el poder en las elecciones de Lok Sabha de 2019.

A lo largo de los dos años siguientes, siguió un proceso de correspondencia en el que el equipo de The Wire se propuso comprobar qué podía y qué no podía verificarse en las acusaciones presentadas por la fuente, además de investigar las implicaciones más amplias de la existencia de una aplicación de este tipo en el discurso público y la inviolabilidad de los procesos democráticos del país.

Esto es lo que descubrió la investigación.

Las diferentes funciones de la aplicación

Una de las principales funciones de Tek Fog es apoderarse de la sección de «tendencias» de Twitter y “hacer tendencia» en Facebook. Este proceso utiliza las funciones de automatización integradas en la aplicación para «retuitear» o «compartir» automáticamente los tuits y las publicaciones de personas o grupos, así como para enviar spam a hashtags existentes con las cuentas controladas por lxs operadorxs de la aplicación.

Esta característica también se utiliza para amplificar la propaganda de la derecha, exponiendo este contenido a un público más amplio en la plataforma, haciendo que las narrativas extremistas y las campañas políticas parezcan más populares de lo que realmente son.

Otra característica alarmante que ofrece la aplicación es que permite a operadorxs individuales apoderarse de cuentas de WhatsApp «inactivas» de ciudadanxs particulares y utilizar su número de teléfono para enviar mensajes a sus «contactos frecuentes» o a «todos los contactos», mediante una técnica parecida al «robo de claves (tokens)». Lxs operadorxs de la aplicación también utilizan esta función para suplantar la información personal de lxs usuarixs seleccionadxs para añadirla a una base de datos políticos basada en la nube. La incorporación de ciudadanxs particulares a esta base de datos lxs convierte en objetivos potenciales de futuras campañas de acoso y trolling.

Según las capturas de pantalla y los screencasts vistos por The Wire, la aplicación muestra una extensa y dinámica base de datos en la nube de ciudadanxs particulares categorizadxs según su ocupación, religión, idioma, edad, género, inclinación política e incluso atributos físicos. Las capturas de pantalla también indican que esta base de datos permite a lxs operadorxs de la aplicación «responder automáticamente» a individuos o grupos conectando una hoja de Google o generando automáticamente palabras y frases clave, la gran mayoría de las cuales son abusivas o despectivas.

Otra funcionalidad importante presente en las pantallas de la aplicación era la posibilidad de que lxs operadorxs de la misma pudieran borrar o reasignar todas las cuentas existentes en un momento dado. Esta función les permite, en teoría, destruir todas las pruebas incriminatorias de su actividad anterior.

¿Quién está detrás de Tek Fog?

Tras revisar las características de la aplicación Tek Fog, el equipo pidió a la fuente que proporcionara información sobre sus empleadorxs. Un extracto bancario y una nómina enviados por ellxs recogían sorprendentemente la participación de dos empresas privadas, Persistent Systems y Mohalla Tech Pvt. Ltd., como su «empleador» y «cliente asignado», respectivamente.

Persistent Systems es una empresa india-estadounidense de servicios tecnológicos que cotiza en bolsa, fundada en 1990. Mohalla Tech Pvt. Ltd. es la empresa que está detrás de Sharechat, una popular red social en lengua regional india financiada por Twitter.

La fuente explicó que Persistent Systems lxs emplea como «encargadxs de redes sociales» desde la oficina corporativa de la empresa en Nagpur, India. Sin embargo, su proyecto actual para hacer funcionar la aplicación Tek Fog requería una estrecha colaboración con Sharechat y con la persona que la fuente identificó como su supervisor inmediato, Devang Dave, antiguo responsable nacional de redes sociales e informática del BJYM y actual responsable electoral del BJP en Maharashtra.

Uso de Sharechat

La fuente afirmó que lxs operarixs de la aplicación utilizaban Sharechat, el producto estrella de Mohalla Tech Pvt. Ltd., para probar y elaborar noticias falsas, propaganda política y discursos de odio antes de automatizarlos en otras plataformas de redes sociales populares como Twitter, Facebook y WhatsApp.

Comercializada como la aplicación de redes sociales número 1 de la India, Sharechat cuenta con miles de comunidades regionales específicas que permiten a millones de usuarixs compartir publicaciones, noticias, fotos, memes y vídeos en su idioma local. La aplicación actúa tanto como una red social, donde lxs usuarixs pueden seguir cuentas y enviar mensajes a lxs usuarixs existentes, como una plataforma de difusión abierta, donde la gente comparte contenidos con desconocidxs.

Sharechat es compatible con 14 idiomas locales diferentes, y se centra en el contenido hiperlocal que atiende a la creciente clase de usuarixs de las redes sociales de la India que no hablan inglés y que proceden principalmente de las ciudades de nivel 2 y 3. Con una base de 160 millones de usuarixs en la India, la empresa recaudó 502 millones de dólares en abril de 2021 de Tiger Global, Snap y algunos inversores existentes como Twitter, y 145 millones de dólares en una nueva ronda de financiación el pasado mes de julio, valorando la empresa en casi 3000 millones de dólares.

Durante las elecciones de Uttar Pradesh de 2017, Ankur Shrivastava, jefe de producto de Sharechat, publicó un post en Medium en el que destacaba las medidas adoptadas por la empresa para atraer a los partidos políticos a la plataforma. Esto incluía la creación de comunidades y etiquetas especiales para los partidos regionales y la obtención de un índice de popularidad para ellos en las elecciones de UP. Un año más tarde, MoneyControl publicó un artículo en el que destacaba cómo varios partidos regionales y nacionales habían creado perfiles en la plataforma local, con la esperanza de aprovechar el acceso de la plataforma a su audiencia predominantemente regional.

¿A quién va dirigida la aplicación?

Una de las características más importantes –y perturbadoras– de Tek Fog es la codificación de módulos de abuso y la forma en que éstos son desplegados por una vasta red de cuentas administradas para atacar a críticxs, opositorxs políticxs y ciudadanxs comunes. Parece que Tek Fog se ha utilizado con especial eficacia contra mujeres periodistas activas en redes sociales, cuyo trabajo o publicaciones van en contra de la narrativa oficial del BJP. El objetivo es utilizar el abuso y el acoso no sólo para ahogar la disidencia y las críticas, sino también para intimidar y silenciar a las personas.

¿Cómo funciona esta función de «abuso»? La fuente explicó que, en primer lugar, lxs operadorx de la aplicación acceden a la base de datos de individuos integrada en Tek Fog para identificar a las personas a las que dirigirse. La base de datos incluye estudiantes, periodistas, cómicxs, actores y actrices de cine, personas influyentes en redes sociales, líderes espirituales y otrxs, junto con información sobre su religión, género, orientación sexual, idioma, edad, afiliación política y, en algunos casos, atributos físicos como la complexión e incluso el tamaño de los pechos. Toda esta información permite a lxs operadorxs dirigirse a personas concretas en función de sus indicadores: desde acosarlas a través de múltiples cuentas hasta enviar mensajes ofensivos a su bandeja de entrada privada de Twitter.

Los grupos más frecuentemente atacados fueron las mujeres y lxs musulmanxs, según una revisión de las capturas de pantalla de la aplicación y los screencasts que la fuente proporcionó.

La mayoría de las mujeres atacadas pudieron correlacionar sus propias experiencias en línea con estas revelaciones sobre Tek Fog. «No me sorprende», tuiteó Rana Ayyub cuando The Wire publicó estos datos en Twitter a principios de esta semana. «Desde vídeos porno, abusos misóginos y contra comunidades, asesinatos de carácter, lo he visto todo, habilitado por el gobierno. La investigación #tekfog de The Wire valida lo que la mayoría de las mujeres periodistas han señalado durante años».

«Un millón de abusos fueron lanzados contra mujeres periodistas a través de una aplicación secreta en sólo cinco meses», dijo Rohini Singh en Twitter. «El partido más poderoso de la India gasta sus recursos en abusar de las mujeres para silenciarlas. El precio que pagan las mujeres por existir en las redes sociales…»

Otras destacadas mujeres periodistas atacadas a través de la aplicación Tek Fog, y verificadas independientemente por The Wire, son Ismat Ara, Hiba Bég, Neha Dixit, Fatima Khan, Jyoti Yadav, Sakshi Joshi, Shereen Bhan y Madhu Trehan, entre otras. En la lista de las 20 periodistas más maltratadas también figuran Quratulain Rehbar y Masrat Zahra, dos periodistas independientes de Cachemira.

Otras capturas de pantalla de «tendencias pasadas» amplificadas por Tek Fog también enumeran múltiples hashtags que indican que lxs operadorxs participaron activamente en la comunalización del primer gran brote de Covid-19 de la India, en 2020, centrándose en el Tablighi Jamaat, el movimiento misionero islámico suní. Hicieron que hashtags como #तब्लीगी_जमात_जिहाद («Tablighi Jamaat Jihad«) y #TablighiJamatVirus con el objetivo de demonizar a una congregación musulmana y culpar a organizadorxs y asistentes del evento de la propagación de la epidemia en el país y, por extensión, a lxs musulmanxs en su conjunto.

Un problema global

La escala y la sofisticación de las características de Tek Fog desveladas en la serie de The Wire ofrecen una base desde la cual entender el uso de la propaganda automatizada en línea y su papel en la ingeniería del discurso público por parte de actores estatales y corporativos en la India. La propia aplicación «Tek Fog» parece ser la espina dorsal de una vasta y aún poco explorada red de trabajadorxs remuneradxs y voluntarixs que despliegan estrategias de desinformación en las plataformas de las redes sociales para distorsionar o tergiversar las conversaciones públicas a favor del partido gobernante de la India.

A medida que las plataformas de redes sociales se hacen más populares, el impacto del discurso en línea sobre las creencias y opiniones individuales también se ampliará. Y cuando actores políticxs y privadxs sin escrúpulos se apropian de esas plataformas, nos enfrentamos a una amenaza considerable y sin precedentes para la libertad de expresión y de asociación política garantizada a toda la ciudadanía de la India.

De hecho, la posibilidad de que agentes políticxs de otros países empleen aplicaciones similares, aunque en formas menos sofisticadas, supone una amenaza profundamente destructiva para la institucionalización de las normas democráticas y la garantía de un discurso público independiente, ambos elementos intrínsecos del funcionamiento continuado de las principales democracias de todo el mundo.

Imagen: Shreya Bhatia

Con información de Wire

Leer más: Todas las miradas puestas en Costa Rica

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com