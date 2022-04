Falta de conciliación y humildad tiraron la Reforma Eléctrica: Alejandro Armenta

La falta de diálogo, conciliación y humildad fueron los factores que evitaron la aprobación de la Reforma Eléctrica, la cual fue impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así lo señaló el senador morenista, Alejandro Armenta Mier.

Con 275 votos a favor, 223 votos en contra y la ausencia de 3 legisladores, la Cámara de Diputados desechó la iniciativa, al no alcanzar la mayoría calificada.

Sin “querer endosarle la responsabilidad”, aseguró que el trabajo del diputado federal y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, era tener un vínculo de comunicación, crear acuerdos con la oposición, sumarlos y “hacer política real”.

“No son nuestros enemigos. ¿Cómo creen que en el Senado hemos logrado las reformas constitucionales? Antes dicen que había maletines, hoy hay pura saliva, todo es con diálogo y respeto. Así se construyen los consensos. No estoy criticando a nadie, estoy señalando que la política es política”.

Puso de ejemplo al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a quien calificó como estratega político y celebró los avances que ha logrado su administración.

En el mismo tenor, Alejandro Armenta Mier añadió que para evitar que estas situaciones se repitan, los militantes y funcionarios tienen que hacer un ejercicio de autocrítica.

Recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se impulsarán más reformas constitucionales, entre ellas una Electoral y ajustes para la Guardia Nacional.

Asimismo, indicó que la mayoría simple con la que cuentan los partidos de izquierda en ambas Cámaras no les alcanza para que sean aprobadas.

Añadió que tendrán una segunda oportunidad para qué los diputados de la coalición «Va por México» apoyen las propuestas, siempre que exista apertura y raciocinio.

En otro tema, el senador de Morena negó que los aciertos o fracasos de otros cuadros de su partido incluyeran de alguna forma en su carrera política.

“Tengo 32 años de vida política. Nunca he sido plurinominal. Camino en las calles, me subo en los micros, hago política del pueblo. A mí me daría vergüenza depender del fracaso de otro”.

Alejandro Armenta Mier

Senador de Morena