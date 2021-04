Falta inversión en prioridades de México: PAN

Por Esther Sánchez

El Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PAN, Héctor Larios Córdova, aseguró que a México le hace falta inversión para el rescate de programas sociales y para temas prioritarios, como salud, educación y seguridad.

Los candidatos del Partido Acción Nacional tienen todo para ganar los próximos comicios, pues México necesita ser rescatado de las manos de un gobierno ineficiente, destacó el titular del CEN del PAN.

Además, resaltó que por parte de la dirigencia nacional hay apoyo para todos los candidatos, e insistió en que en todo momento serán respaldados. Aseguró que la elección en Puebla será ganada por la coalición «Va por México».

En su intervención, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta, confió en que ganarán mucho más municipios y diputaciones que en 2018, pues ahora la sociedad ha despertado y está urgida de un cambio de rumbo para el país.

«Morena la ha dado atole con el dedo a los mexicanos, sus gobiernos son ineficaces y corruptos. No hay medicinas, no hay obras, no hay seguridad, por eso la necesidad de que el destino de nuestro país sea otro”.

Genoveva Huerta

Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN