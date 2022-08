Falta “mano dura” para regular el transporte público en Puebla: Guadalupe Leal

La Secretaría de Movilidad y Transporte tiene la facultad para revertir todas las irregularidades y deficiencias que han denunciado los usuarios del transporte público en Puebla, afirmó la diputada local de Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez.

En entrevista con El Ciudadano México, la legisladora llamó a Elsa María Bracamonte González, titular de la dependencia, a considerar su permanencia en el cargo, pues, no ha obligado a los concesionarios a cumplir los nuevos reglamentos.

Detalló que en la última semana, acompañada de la activista Liz Mejorada, realizó un recorrido en varias unidades del transporte público para verificar que el servicio que ofrecen es de calidad, seguro y funcional.

Sin embargo, documentaron varias violaciones a la Ley del Transporte aprobada el pasado 25 de noviembre de 2021, así como su respectivo reglamento, entre las que destacan la colocación grabada de los números de unidades, rutas y destino; un ascenso y descenso de los usuarios irregular; así como el uso de vidrios polarizados.

Lamentó que meses después de su implementación, los concesionarios y operadores sigan sin conocer sus obligaciones como trabajadores del volante, sobre todo cuando sus acciones repercuten en el bienestar de los pasajeros.

Destacó que, hasta el momento, la dependencia no ha hecho público el número de sanciones que se han aplicado al respecto, siendo la más fuerte la recesión de las concesiones; no obstante, ante algún evento vial solo se suspenden las unidades involucradas.

Añadió que entre los pendientes, también se encuentran la actualización de las unidades –para incluir plataformas a nivel de piso para las personas con discapacidad–, la activación de los botones de pánico y hasta la colocación de iluminación, situaciones que prometieron que mejorarían al aumentar más de dos pesos el costo del pasaje.

“Elsa Bracamonte se comprometió a mejorar el transporte público, a revocar las concesiones a quienes se encontraran en la ilegalidad por no estar reglamentados. En los últimos años, yo he visto un transporte público en malas condiciones. Debe tener mano dura y si no puede con el cargo, que renuncie”

Guadalupe Leal Rodríguez

Diputada local del PAN