Familia acusa protección a quien mató a su hijo en Tlachichuca

Juan José Palacios Casildo vivía en Tlachichuca y estaba por cumplir 28 años; sin embargo, por la imprudencia de un conductor que estaba bajo los influjos del alcohol su vida se truncó. Ahora las familia exige justicia y que sea castigado el responsable, quien aseguran está protegido por el presidente municipal y un regidor.

Los familiares del afectado se dieron cita este día en la capital poblana con el objetivo de denunciar el caso y solicitar la intervención del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pues aseguran que:

«(en su municipio), no hay ley que castigue al responsable, por el contrario está protegido y hasta las patrullas realizan rondines de vigilancia en su domicilio»

En este sentido, la madre del joven, Rosa Casildo, explicó que el pasado 21 de febrero fue cuando su hijo regresaba de un partido de béisbol y al caminar rumbo a su casa, una camioneta lo embistió, no conforme con ello retrocedió para «rematarlo».

Ante estos suceso hubo testigos qué identificaron plenamente a Avelino Medina de Ramón, como el responsable de los hechos; sin embargo, pese a la acusación de los vecinos las autoridades no lo detuvieron.

Rosa Casildo acusó que hubo desinformación y los hicieron ir a Ciudad Serdán a poner la denuncia correspondiente; mientras resguardaban al culpable. Denunció que él es yerno de un regidor de nombre Amancio González Vázquez; quien lo estaría protegiendo en apoyo del presidente municipal, Miguel Morales Zenteno.

La señora pidió apoyo del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, para que no utilicen sus influencias y se quede sin castigo la muerte de su hijo, ya que lamentó se encuentren en libertad y paseando en el pueblo, además de que se «burlen» de ellos.

Por su parte, la hermana del hoy occiso, Nancy Palacios Casildo, acusó que tienen pruebas de que la autoridad municipal ha sido omisa de la investigación del accidente de su hermano; incluso, dijo que la policía les informó que como el acto no fue en flagrancia no se puede sancionar a nadie.

«Creo que no es justo que por ser humildes no se le dé valor a la vida de mi hermano, el responsable se bajó diciendo ‘a cuantos perros maté para que pague’, eso es una burla, queremos que nos ayude gobernador, no queremos dinero queremos que el responsable sea detenido y pague»

Nancy Palacios Casildo

Hermana del hoy occiso