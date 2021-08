Familiares de desparecidos ruegan a legisladores incluirlos en la ley

Por Marisol Córdoba

A la salida de la mesa de trabajo suspendida por los diputados locales este jueves en el Congreso poblano para reunirse con familiares de desaparecidos, en el inicio de la discusión de la ley de los Desaparecidos en Puebla que espera de dictamine y vote antes del 30 de agosto; Javier Morales, padre de Nadia Guadalupe Morales Rosales, joven desaparecida (que este octubre cumplirá 4 años), le pidió a los diputados que no los dejen fuera de la ley.

Además, el padre de Nadia, exhortó a que incluyan sus propuestas para que haya agilidad en el búsqueda de personas, porque en el estado de Puebla, en su mayoría no hay avances, y las carpetas de investigación están inmersas en irregularidades.

“Les pedimos que nos incluyan. Se los agradeceríamos mucho. Mi nombre es Javier Morales. Nosotros estamos en el plantón. No, nos informaron de la reunión”

Así le dijo Javier Morales, padre de Nadia, al legislador morenista, Eduardo Gandur, diputado suplente de Gabriel Biestro.

En respuesta el legislador, le aseguró que están con ellos; sin embargo, valorarán algunas propuestas de la ley que enviaron junto con la diputada de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval.

“Yo estoy con ustedes, pero a parte de los medios como ahorita… yo nunca llevo cámaras ni nada de eso. He estado platicando con María Luisa. Yo les he dicho que lo que necesiten lo vamos a tratar. No es para utilizarlos ni sacar provecho”

Eduardo Gandur

Diputado