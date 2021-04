Félix Salgado acudirá a tribunales internacionales tras pérdida de candidatura

Por Ezequiel Flores

El senador con licencia de Morena, Félix Salgado, anunció que acudirá a tribunales internacionales porque consideró que las sentencias del Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), violan sus derechos humanos.

Dijo que en su calidad de “ciudadano” va a acompañar en la recta final del periodo de campaña al candidato que designe su partido y advirtió:

Este mediodía, Salgado Macedonio encabezó un acto masivo en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, ubicada en el centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero donde arremetió contra los representantes de los órganos electorales y lanzó un mensaje a sus adversarios políticos muy a su estilo.

Luego, Salgado Macedonio hizo referencia a la sentencia del INE y ratificada por el TEPJF que le negó el registro como candidato a gobernador en Guerrero por no haber comprobado 19 mil pesos por concepto de gastos de precampaña y calificó a los representantes de ambos órganos electorales como “corruptos”.

El polémico aspirante a la gubernatura se quejó que las actuales leyes lo dejan en estado de indefensión porque el fallo del Tribunal es inapelable y se tiene que cumplir. Enseguida, sus simpatizantes gritaron el nombre de su hija, Evelyn Salgado, para que lo sustituya y Félix respondió:

Detalló que la ruta a seguir, al señalar que la Comisión Nacional de Candidaturas de Morena, será la instancia donde se designe a su sustituto y dijo que él acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer un recurso legal en contra de la decisión de la mayoría de los integrantes de los órganos electorales del país.

“La lucha sigue, somos tan fuertes que no sólo nos tienen miedo, nos tienen pavor por eso hicieron todas esas patrañas y todos los mamotretos que hicieron porque no es real, es falso. Vamos a ganar, no es Félix, no es Morena, oigan bien, es la Cuarta Transformación, es Andrés Manuel López Obrador”.

Félix Salgado