Félix Salgado duerme afuera del INE de Guerrero en exigencia de su candidatura; Mario Delgado se le une

Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, montó un plantón frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de Guerrero, en protesta por el retiro de su candidatura y en exigencia de la misma.

La manifestación quedó documentada en redes sociales y el mismo Salgado Macedonio expresó que su candidatura es “voluntad del pueblo”.

Al plantón arribó el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien también publicó en sus redes sociales fotografías junto a Salgado Macedonio pernoctando en la calle.

Además, en una entrevista para el canal Milenio, Salgado Macedonio amagó al INE con “caer” si no le regresan su registro como candidato:

“Si no soy candidato en Guerrero ellos van a caer. El INE no responde ya a los ciudadanos. No tienen autoridad moral”.

Félix Salgado Macedonio