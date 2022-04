Feministas de Puebla exigen justicia por Debanhi Escobar; denuncian más casos

Integrantes del colectivo feministas “Mujeres Unidas de Puebla” se manifestaron en las inmediaciones del Centro Metropolitano de Seguridad Pública C5 para exigir justicia por el probable feminicidio de Debanhi Escobar.

Las mujeres exigieron que el caso de Debanhi no quede impune, por lo que solicitaron a las autoridades de Nuevo León realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso.

Acusaron que la línea de investigación de las autoridades es que la joven de 18 años fue quien se arrojó a una cisterna de agua; sin embargo, señalaron que es falsa, pues consideran que Debanhi fue asesinada.

Por otra parte, también se manifestaron contra los feminicidios, así como los casos de acoso reportados en el estado de Puebla.

Mientras que un joven señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla «no hace nada» contra los abusadores de su novia, hermana y amigas.

“Las autoridades no han hecho nada para agarrar a la persona que tocó y abuso de mi novia, y no sólo a mi novia, sino a mi hermana a mis amigas, no puede creer que la mayoría de las mujeres en México han vivido esto”.

Joven manifestante