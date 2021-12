Feministas denuncian que autoridades de Atlixco minimizan caso de Ebony Ortiz

Colectivos feministas del municipio de Atlixco denunciaron que empresarios y autoridades locales minimizan la violencia de género en esa localidad, así como la desaparición y el feminicidio de Ebony Tookie Ortiz, joven artista y activista, luego de que relacionaran su caso con el uso de drogas.

A través de sus redes sociales, el colectivo Informadas y Seguras señalaron que el pasado 23 de diciembre -un día antes de que Ebony fuera hallada sin vida- locatarios del primer cuadro de la ciudad tuvieron una reunión con representantes del Ayuntamiento de Atlixco, y Héctor Alejandro Pérez, director de Turismo, Cultura y Tradiciones de la administración municipal.

En dicha reunión, los empresarios solicitaron a la autoridad municipal que se retiren las fotografías de personas desaparecidas que fueron colocadas por activistas en el primer cuadro de Atlixco, con el argumento de que “dan una mala imagen y crean un ambiente de desconfianza, intranquilidad e inseguridad” para los turistas y eso podría afectar la organización de eventos.

Añadieron que, al respecto, Héctor Alejandro Pérez habría afirmado que “el caso de Ebony está relacionado con drogas”, agregando que “ya lo tenían bajo control”.

“Es importante denunciar dichos comentarios, porque son indignantes y preocupantes las explicaciones y acciones de estas autoridades y comercios de nuestro municipio, tratando de invalidad y ocultar la inseguridad que existe en Atlixco, dejando en claro que la acción social ante los desaparecidos es importante para el municipio y no debemos poner a los turistas y eventos por encima de la vida humana”, escribieron.

Por otra parte, la activista Yini Carrasco denunció en entrevista que desde la desaparición de Ebony, el pasado 16 de noviembre, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, no se acercó a la familia, pronunciándose sólo el 25 de noviembre, afirmando que la responsabilidad del caso le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, después de que colectivos feministas convocaron a una marcha silenciosa el 27 de diciembre para exigir justicia, en la que participó Georgina Rangel, madre de Ebony, quien al llegar a Palacio Municipal habló con la edil municipal.

“Durante la marcha, la mamá de Ebony nos acompañó desde el principio; sin embargo, al llegar a Palacio Municipal la presidenta se acercó a ella, la metió al Palacio y no permitió que ninguna compañera de las que íbamos entrara con ella. Sabemos que durante todo el tiempo que estuvo desaparecida y hasta su feminicidio no se había acercado a la familia, entonces ¿por qué hacerlo ahora?”, mencionó.

Asimismo, la activista lamentó las actitudes de las autoridades municipales, pues reiteró que lo único que hacen es minimizar y desestimar la violencia de género que se vive en el municipio, relacionándolos con el uso de drogas para justificarlos.

“Es una cuestión de minimizar las denuncias por las desapariciones y feminicidios, parece que incluso la presidenta desestima la desaparición de Ebony por relacionarla con el uso de drogas, justifica su desaparición y ahora justifica su feminicidio, es lamentable que existan este tipo de actitudes desde las autoridades ante la violencia que estamos viviendo las mujeres de manera generalizada, para ellos no valen tanto la pena, por eso es que hacemos estas denuncias”, declaró.

Yini Carrasco aseguró que realizarán acciones para exigir a las autoridades para que cumplan con sus funciones, realicen acciones y políticas públicas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres.

“A todos nos afectó de una u otra manera a lo mejor no es la misma manera, pero todos los que conocimos a Ebony, lamentablemente no es el primer feminicidio que se comete en Atlixco, estos crímenes no han parado y van en aumento”, concluyó.

Yini Carrasco

Activista