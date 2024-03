Feministas exigen marcha del 8M libre de política en Centro poblano

Las colectivas feministas Redefine, LGBT+ Rights y Red La Morada, exigieron a los candidatos a un cargo de elección popular a no partidizar la marcha que se realizará el 8 de marzo en el Centro Histórico de Puebla.

Aprovecharon para solicitar a los órganos electorales a castigar conforme a la ley los actos proselitistas que pudieran presentarse.

Durante rueda de prensa, la activista Flor Cipriano resaltó que la finalidad es manifestar las exigencias referentes a sus derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues sentenció que muchas de sus peticiones han sido omisas por las autoridades, como la despenalización del aborto.

La manifestación, que contempla la asistencia de más de 50 mil mujeres, se congregará en el Gallito del Paseo Bravo a las 17:00 horas, para posteriormente recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad y finalizar en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, reconoció que este 2024 se llevará a cabo uno de los procesos electorales más importantes a nivel estatal y nacional, motivo por el que pidió a los candidatos y políticos a no utilizar este movimiento para buscar votos de cara a las elecciones del 2 de junio.

Por lo anterior, instó a las y los asistentes a no utilizar ningún artículo referente a algún partido político o candidato, sin distinción alguna; no tomar vídeos o fotos para promocionarse; no autodenominarse líder o convocante de la marcha, ya que es convocada por más de un colectivo.

Asimismo, la activista Sabine Magadán externó la invitación para evitar confrontamientos en contra de otro partido político, así como también, instó a no convocar a mitines o reuniones durante el trayecto.

En ese sentido, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado (IEE), a observar las acciones de los candidatos o partidos políticos durante la movilización, pues indicó que en caso de que violen la ley, deben ser castigados y sancionados.

Finalmente, las colectivas feministas recalcaron que no permitirán que este movimiento sea politizado por ningún candidato, previo, durante o después de la marcha, por lo que invitaron a los partidos políticos a generar propuestas que beneficien a todas las personas y garanticen sus derechos, pues expusieron que hasta el momento, no han recibido el apoyo adecuado por ninguno de ellos.

Cabe resaltar que esta manifestación está abierta a mujeres, hombres transexuales, no binarios, trabajadoras sexuales, madres, estudiantes, pertenecientes a pueblos originarios y familias buscadoras.

Foto: Agencia Enfoque

