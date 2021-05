Festivo inicio de campaña de Rivera Santamaría

Lalo Rivera Santamaría, empresario que busca la presidencia municipal de Puebla. Se proclama como un ciudadano más.

“No te tengo miedo Claudia Rivera Vivanco”, grita frente Palacio Municipal de la capital poblana, el candidato Lalo Rivera del partido rosa, Fuerza por México.

Rivera Santamaría y la gente que lo acompañó en la marcha de arranque de su campaña como presidente municipal, partieron del Gallito con rumbo hacia el barrio de Analco, “el origen de Puebla”, en palabras del candidato. De acuerdo a su esposa Alexandra Olvera, se eligieron ambos puntos por ser emblemáticos para la ciudad.

Lo acompañan 36 personas en la contienda electoral, de las cuales Lalo asegura que 17 provienen de las zonas más vulnerables de la ciudad.

En una sociedad atravesada por presiones de activistas de derechos humanos, que solicitan el aborto legal y seguro, que lucha por encontrar a más de dos mil 700 personas desaparecidas, que busca hacer valer la Ley Agnes. ¿Qué sucede con un candidato que cuestiona y confronta a sus rivales, pero no menciona nada sobre lo que hablan los murales del Zócalo al pasar junto a ellos con sus tambores y bailarinas?

Una señora se me acerca y me pregunta, “¿este candidato de qué partido es? Llevo diez años fuera de Puebla y ahora ya ni sé qué partidos existen. «A ese solo lo conocen en su casa”, me dice y se despide riéndose.

¿Y el Covid-19?

A una semana de que se dieran a conocer las nuevas medidas sanitarias, por parte de las autoridades gubernamentales; en las que se busca suspender eventos y actividades que generen aglomeraciones y puntos factibles de contagio; cesa la veda electoral y comienza la época de campañas.

A lo largo de la marcha que Lalo Rivera Santamaría, su crew y la ciudadanía que se unió a él, el candidato paró la caminata en dos ocasiones. La primera frente a oficinas de Ayuntamiento, en la que les acusó y señaló de corruptos. La segunda, junto al Zócalo y frente al Palacio municipal, en la que retó a Claudia Rivera Vivanco, a la cual asegura no le tiene miedo.

Gritó a favor de las mujeres con la misma intensidad con que abucheó a los corruptos. Faltara ver si realmente su preocupación está en apoyar y atender las necesidades del pueblo, o si se dedicara a la «cacería de brujas» y corruptos.

Este inicio de campaña genera un sinfín una duda ¿Por qué un empresario quiere gobernar la ciudad de Puebla?

Foto: Humberto Aguirre