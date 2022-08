FGR decidirá regreso de Enrique Peña Nieto

Ante las tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que es la Fiscalía General de la República la que debe decidir si llama al priista a regresar al país para enfrentar las acusaciones en su contra.

Agregó que dichas investigaciones no son por denuncias que su gobierno haya presentado y aseguró que estos procesos deben seguir su curso y la autoridad deberá de decidir.

Los Tigres del Norte serán unos de los grandes invitados a la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador

El mandatario adelantó que entre sus invitados habrá familias de luchadores sociales en el mundo, uno de ellos el hijo de Martin Luther King y detalló parte del programa para ese día:

Luego de que Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, declarará que el gobierno de Felipe Calderón le fabricó un delito y fue su chivo expiatorio, además de acusar que el expresidente tenía vínculos con el narcotráfico, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que deberá ser la autoridad competente la que lo resuelva.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya hay un acuerdo para la ampliación del Tren Suburbano desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Lechería, por lo que agradeció a los cinco alcaldes y a los vecinos de la zona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que han ocurrido robos a plataformas de Petróleos Mexicanos en Campeche, lo cual significa un gran riesgo ya que, dijo, pueden ocasionar tragedias.

Explicó que supo de un caso que se dio hace relativamente poco en la sonda de Campeche cuando el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se encontraba en la plataforma que incluso se pensó que pudo haber sido deliberado. “Sí hubo un riesgo de que estallaran ductos (…), afortunadamente no pasó a mayores, sí hubieron daños porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos y se deja de extraer petróleo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Morena no hay línea, ni tapados y mucho menos dedazo de cara a la elección de candidatos y reiteró que lo importante es convencer al pueblo, ya que será él el que va a decidir.

“Muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que el soberano es el pueblo y si yo quiero, aspiro a participar y ser representante del pueblo necesito convencer al pueblo, no como antes de que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es un político influyente o es mi tío ese político influyente, o es mi conocido, o es mi paisano, no, eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento también con lo mismo que dicen los conservadores ‘son iguales’, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo, no, el pueblo no es tonto, mientras no cambien eso no van a poder avanzar”, expresó.