FGR, un «elefante reumático», reclaman familiares de los 43 a AMLO

Están por cumplirse 7 años de uno de los hechos que más han consternado en los últimos años al país. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Madres y padres de familia de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien reclamaron que la Fiscalía General de la República (FGR), no camina y es “un elefante reumático”.

Lo anterior porque no ha ejecutado 40 órdenes de aprehensión, ni ha conseguido traer a México a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, personaje acusado de haber manipulado el caso.

Tras el encuentro, el abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, al salir de Palacio Nacional expresó que reconocieron algunos acontecimientos como:

“La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido

«Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando uno es que no se están ejecutando las ordenes de aprehensión, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso”

“Hay funcionarios públicos enquistados en la Fiscalía de la anterior Procuraduría General de la República”

Vidulfo Rosales

Abogado de los familiares de los 43 normalistas