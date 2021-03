FICUNAM 11: disfruta el festival en línea

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM estará en línea del 18 al 28 de marzo. Sus creadores están conscientes de la situación que enfrenta el mundo ante la pandemia y a su vez saben lo complicado que ha resultado que industrias como la cinematografía sobrevivan a ella. Por lo mismo está versión del FICUNAM será completamente en línea.

Esta pandemia ha modificado la manera en que se disfruta y producen el arte y la cultura; el cine no ha sido la excepción y por el contrario, su industria se ha visto afectada duramente por el encierro sanitario. Sin embargo, hay quienes permanecen optimistas ante la adversidad y cruzan los obstáculos del mejor modo posible, el FICUNAM es uno de ellos:

Este año el festival está codirigido por la directora ejecutiva del FICUNAM, Abril Alzaga, y el director artístico del FICUNAM, Michel Lipkes.

En esta edición habrán: 33 títulos en competencia, 109 títulos, 139 invitados nacionales e internacionales, 38 actividades paralelas, 2 Retrospectivas, 6 Clases magistrales, 1 Taller, 1 Foro de la crítica ,1 Seminario El público del Futuro FICUNAM y 1 Encuentro Punto de vista: Disidencias sexuales y cine.

La ceremonia de inauguración fue jueves 18 de marzo a las 17:00 hrs. vía FICUNAM en línea.

El sitio web de FICUNAM dio a conocer el siguiente mensaje respecto a cómo consultar el contenido de esta edición:

Todas las actividades de FICUNAM 11 son gratuitas.

Las funciones de FICUNAM en Cinépolis Klic® tienen una duración de 36 horas y cupo limitado. Una vez que haya finalizado el horario de la función y/o se haya alcanzado el número de visionados, desaparece la opción de reproducir un contenido. La programación estará disponible únicamente en territorio mexicano.

En la plataforma de MUBI, el público podrá disfrutar de 30 días gratis ingresando desde mubi.com/ficunam. La programación estará disponible únicamente en territorio mexicano.

En Cine en línea de Filmoteca UNAM la programación estará disponible en territorio internacional.

LA RETROSPECTIVA “TSAI MING-LIANG: CUERPOS ENTREGADOS”

Disponible en MUBI.

Este año dedicaremos una retrospectiva al cineasta taiwanés Tsai Ming-Liang, con la proyección de sus filmes, que han sido presentados y celebrados en México desde sus inicios, además de una publicación monográfica que cubre diferentes aspectos de su obra. Este homenaje envuelve ahora la estética del Festival y el alma del cine de Tsai Ming-liang permea sutilmente nuestra existencia, ya que algunas de sus películas pueden ser vistas como premoniciones de lo que estamos viviendo: el contagio de un hombre por un misterioso virus en The River (El río, 1997), el alienante aislamiento pandémico en The Hole (El hoyo, 1998), la melancólica y solitaria sala de proyección en Goodbye, Dragon Inn (Adiós, Dragon Inn; 2003), y la escena de amor con cubre bocas improvisados en Hei yan quan (No quiero dormir solo, 2006), son algunas de las escenas que dotan de un sentido poético a la realidad en esta era, y las que también funcionan como alentadoras guías creativas en el incierto camino en pos de reconstruir la ilusión.