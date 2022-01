Filas interminables para la aplicación de la vacuna de refuerzo contra covid-19

La oportunidad de seguir en contacto con sus familias, disfrutar de sus nietos, convivir con sus hijos, mantenerse sanos, cuidar a los demás y saber que sus amigos están bien, son algunos de los motivos por la que la población mayor de 50 años acudió a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 en varios puntos de la ciudad.

Este martes, comenzó la aplicación de refuerzo contra el virus en la capital, para las personas de 50 a 59 años, así como segundas dosis para los menores de 12 a 17 años, primeras dosis para embarazadas menores de 18 años y rezagados de cualquier edad.

Desde las primeras horas de este martes, cientos de poblanos hicieron fila para obtener su vacuna en el Hospital General del Sur. Algunos fueron acompañados por sus hijos, mientras que otros sólo llevaban entre sus manos un folder con los documentos solicitados por las autoridades sanitarias.

Poco después de las 11:00 horas, las chamarras y suéteres fueron dando paso a una marea de sombrillas multicolores, entre las largas filas que no tenían fin, hecho que pudieron constatar asistentes como Miguel Báez, junto con su esposa, quien a sus 60 años acudió por el refuerzo de la última vacuna que le suministraron en junio de 2021.

“Sí, fueron horas de espera, pero hemos tenido conocidos que se han contagiado y otros han muerto por covid. Esto es una protección más, y no sólo es la vacuna. Hay que cuidarnos y ser conscientes de que es necesario. Mientras no nos cuidemos esto no va parar y seguiremos perdiendo personas. Todavía hay que usar cubrebocas, lavarse las manos y andar trayendo gel”, recomendó Miguel Báez

Para muchos asistentes, esta es otra oportunidad para no ser hospitalizados en caso de adquirir la enfermedad, ante el aumento de contagios de la cuarta ola y ante la presencia de la variante ómicron.

Otros no tuvieron tanta suerte, como fue el caso de Jorge Mirón, de 70 años, quién al desconocer cómo registrarse vía online le negaron la dosis de refuerzo y será hasta marzo cuando pueda vacunarse.

“Las autoridades también deberían ponerse en nuestros zapatos. No todos estamos con nuestros hijos, ¿cómo les exigen a los mayores que hagamos todo en la computadora? Luego, voy y no me quieren ayudar. Sólo me fui a exponer a un contagio”, lamentó. Jorge Mirón

Algunos ciudadanos se quejaron por la logística de vacunación. / Foto: Agencia Enfoque.

Martín López y Patricia García se quejaron un poco por la logística de la vacunación, pues al reducir los puntos de aplicación se duplicaron los tiempos de espera y con eso la posibilidad de contagiarse al tener que convivir con tantas personas.

Entre risas y sin notar el paso de las horas, Nohemí, Diana y Teresa, tres mujeres mayores, quienes se resguardaron como pudieron de los rayos del sol bajo un paraguas mediano, recordaron que con acciones como estas es posible demostrar el cariño que se tiene hacía sus seres queridos, pues al cuidarse garantizan una protección extra para los demás. Invitaron a quienes faltan de aplicarse la vacuna, así como a aquellos que no cumplen con las recomendaciones sanitarias, a empezar a cuidarse.

“No sean irresponsables, por favor. Los que faltan tienen que vacunarse. Es la última oportunidad para seguir viendo a nuestras familias, ver a nuestros nietos. Los que no han perdido a nadie, pues qué bueno, pero no hay que esperar a ver lo que hace el covid para creer en él. Además, tenemos que seguir usando cubrebocas, hay muchos que a estas alturas no se cuidan, ya que lo hagan para que esto se termine más rápido”.

Asimismo, entre los jóvenes hubo mucha participación para obtener la segunda dosis, por lo que madres y padres de familia, como Soledad Carreón, se dijeron aliviados de saber que sus hijos estarán más protegidos, tanto en sus centros escolares como en sitios con muchas aglomeraciones, como el transporte público.

“Hay mucha gente y nos esperamos tres horas, pero todos deben vacunarse. Así estamos un poco más tranquilos. Es por nosotros, por los que han perdido a alguien”, señaló. Soledad Carreón

¿A dónde acudir?

La jornada de vacunación en Puebla capital será del martes 11 al jueves 13 de enero para la aplicación de refuerzo contra covid-19, con el biológico AstraZeneca, para personas de 50 a 59 años; segundas dosis para los menores, de 12 a 17 años de edad, con Pfizer; la población de 18 años y más, con Sputnik y Pfizer; así como primeras dosis para embarazadas menores de 18 años y rezagados de todas las edades.

Los lugares para la vacunación es el Centro Expositor y Centro de Convención en Los Fuertes. / Foto: Agencia Enfoque

Será de 8:00 a 17:00 horas en los cinco puntos de vacunación: Centro Expositor y Centro de Convenciones en Los Fuertes, Hospital General del Sur, Hospital para el Niño Poblano, Centro de Convenciones BUAP y Arena BUAP.

Todos los que recibieron la primera dosis en la sede del Segundo Regimiento en la XXV Zona Militar, tendrán que ir al Centro Expositor y de Convenciones de Los Fuertes para recibir su segunda dosis.

Foto: Agencia Enfoque

