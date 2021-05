Fiscalía abre investigación por homicidio y daño a la propiedad tras accidente en Metro

Por Sara Pantoja

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos, por el colapso de una trabe metálica y un tren de la Línea 12 del Metro que la noche del lunes ocasionaron la muerte de 24 personas y lesiones en al menos 79.

De las 24 personas fallecidas, hasta el momento han sido identificadas 10: dos mujeres y ocho hombres. Del total, siete ya fueron reconocidas por sus familiares.

En un comunicado, la institución dirigida por Ernestina Godoy informó que llevará a cabo una investigación “científica y profunda sobre estos hechos para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad”. Anunció que se realizarán “todos los peritajes necesarios de forma profesional, exhaustiva, multidisciplinaria e interinstitucional, en diferentes materias”.

No obstante, especificó que se harán peritajes estructurales, para los que solicitará la intervención de ingenieros topógrafos —civiles y estructurales— especializados en aceros, además de geólogos especialistas en subsidencias o hundimientos.

En el peritaje administrativo, la FGJ dijo que se investigarán los contratos de obra y supervisión, bitácoras de mantenimiento, empresa constructora y supervisora, y la solicitud de información a todas las áreas intervinientes para el deslinde de responsabilidades, así como, el cálculo y la evaluación final de los daños.

Sobre la atención a víctimas, aseguró que desde que ocurrieron los hechos se activó el Protocolo de Desastres, por lo que se desplegaron células de atención a víctimas, integradas por: asesores jurídicos, trabajadores sociales y psicólogos, para brindar la orientación jurídica, la contención emocional, así como el apoyo y la atención para servicios médicos y funerarios.

Respecto a la identificación de las personas fallecidas y hospitalizadas, añadió que se mantiene “constantemente actualizada la información para darla a conocer a familiares y público en general”.

Según la Fiscalía, la aplicación del Protocolo de Desastres le permite “reducir tiempos y agilizar la entrega de los cuerpos a sus familias, sin necesidad de practicarles una necropsia”.

Además, la FGJ aseguró que a los trabajos periciales se han sumado “de manera solidaria” colegios y asociaciones profesionales, así también, instituciones educativas, como el Instituto Politécnico Nacional, que además de su personal académico ofrece “instrumentos de alta tecnología para el análisis del siniestro”.

Y aseguró que su compromiso es “contar, en el menor tiempo posible, con una explicación soportada científica y jurídicamente”, sobre los hechos de ayer y “dar la garantía a los ciudadanos de que se llegará a la verdad y se hará justicia, no se ocultará información, ni se encubrirá a nadie”.

Pese a la mayor tragedia en el Metro de la Ciudad de México en los últimos 20 años, la directora general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía Soto, se mantendrá al frente del organismo, mientras se realizan los peritajes y se determinan las responsabilidades administrativas y penales.

“Voy a seguir trabajando y voy a colaborar con la Fiscalía en lo que pueda para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer”, aseguró la funcionaria en una videoconferencia, cuyo formato favoreció a que pudiera evadir varios cuestionamientos de la prensa.

Y, por enésima vez, tras las múltiples y recientes fallas del SCT —choques, descarrilamientos, incendios, cortos circuitos y desalojos, entre otros—, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó a Serranía Soto al asegurar que “todos los servidores públicos estamos sujetos a revisión de la ciudadanía, pero también es indispensable que se tengan los peritajes y que haya las sanciones correspondientes”.

Las autoridades informaron que fue una “trabe metálica” la que colapsó en el tramo elevado de la Línea 12, entre las estaciones Olivo y San Lorenzo Tezonco, debido a una “presunta falla estructural de origen” de construcción.

Informaron que contratarán a la empresa noruega DNV para realizar el peritaje externo, aunque omitieron el costo que ello tendrá para los capitalinos.

Por lo pronto, comentaron que en el lugar se encuentra personal del Instituto de Seguridad para las Construcciones (ISC), además de especialistas en geotecnia y estructuras para dictaminar todos los tramos elevados de la línea y la calidad de su material.

Sheinbaum y Serranía coincidieron al decir que la presunta falla estructural no había sido detectada en los informes y revisiones de mantenimiento previos. Tampoco, agregaron, hubo ninguna alerta de la forma “pandeada” que vecinos y algunos reportes periodísticos denunciaron desde, al menos, octubre pasado.

La mandataria comentó que desde administraciones pasadas se contrató a una empresa francesa, cuyo nombre no reveló, para dar mantenimiento a la Línea Dorada por un precio de cien millones de pesos al año.

Las autoridades dijeron que aún no se puede determinar cuánto tiempo estará fuera de servicio la Línea 12, pues se debe terminar de retirar el tren dañado y las estructuras colapsadas, para que luego se dé entrada a los peritos de la Fiscalía General de Justicia local y de la empresa externa. Después, deberá hacerse la reparación correspondiente con sus debidas pruebas.

La mandataria local añadió que se hará “una revisión a fondo de toda la estructura de la Línea 12, especialmente del trámite elevado”. Sheinbaum no quiso mencionar si todas estas obras terminarán antes de su administración.

Lo que si enfatizó es la petición de “comprensión a la ciudadanía” por las molestias que todo esto le ocasionó y, como en otras ocasiones, se comprometió a “llegar hasta el fondo” de los hechos y a que no haya impunidad.

Brandon Geovanni Hernández Tapia, de 12 años, habló con su madre, Marisol, cinco minutos antes de que se desplomara el vagón del Metro en la estación Los Olivos de la Línea 12, y hasta ahora se encuentra desaparecido. Había llamado para avisar que él y su padre, Rigoberto, estaban a punto de llegar a casa.

De acuerdo con una intensa búsqueda en redes sociales, ninguna autoridad ha dado informes a la madre, quien desde la madrugada busca a su hijo, mientras su esposo se encuentra en el Hospital General Balbuena, en estado grave.

“Venía en el Metro. No lo encuentro. Ya fui a todas las ambulancias que encontré y no está mi hijo. Pido a las autoridades que me den informes de mi hijo”.