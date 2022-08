Fiscalía de Campeche solicita al Congreso desafuero de «Alito»

Por Redacción

Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía General de Justicia de Campeche, solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas «Alito», para proceder penalmente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, Alejandro Moreno respondió que se trata de “una venganza» de Morena porque el PRI no ha avalado sus reformas.

El fiscal dijo “no es un acto político” y aclaró que está vigente una carpeta de investigación en contra del exgobernador, después de analizar –en diversos cateos– que hay una desproporción de los ingresos como servidor público con su modo de vivir y las propiedades a su nombre.

En conferencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, refirió que no podría abundar mucho sobre la investigación, pero aclaró que sí existe un dictamen del costo real de la mansión del líder tricolor, durante su desempeño como gobernador y que está desfasado con el reporte de sus ingresos económicos.

Estimó que la vivienda, que se encuentra en uno de los más lujosos fraccionamientos de Campeche, tiene costo de más de 130 millones de pesos, además de piezas de arte millonarias.

Este posicionamiento fue ante el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, quien dijo que no promovía ninguna acción ni tendrá injerencia en este proceso.

El diputado federal Alejandro Moreno señaló que de Morena no espera justicia, sino venganza, además de que acusó del uso de las instituciones del Estado mexicano “para perseguir e intimidar a sus opositores”.

“Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo (…) Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia”