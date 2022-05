Fnerrr exige a Congreso poblano los 720 mil pesos etiquetados para sus causas

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), adheridos a Antorcha Campesina se manifestaron en las inmediaciones del Congreso del Estado para pedir un diálogo con los legisladores locales para solicitarles recursos económicos.

Andrés Bonilla, vocero de la Fnerrr en Puebla, argumentó que el motivo de su protesta es porque al momento no se les ha entregado un recurso, el cual aseguró está contemplado en la Ley de Egresos 2022.

Afirmó que los legisladores etiquetaron un recurso de 720 mil pesos para esta organización, la cual los ocuparía para el mantenimiento de cerca de 24 casas del estudiante en todo el estado.

Agregó que previo a la movilización buscaron entablar un diálogo con el diputado priista Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; sin embargo, no tuvieron respuesta.

Los inconformes amagaron con montar un plantón en las inmediaciones del Congreso local hasta ser atendidos por los legisladores, no obstante, minutos después se retiraron del lugar.

«Tenemos un recurso económico ya etiquetado en la ley de egresos 2022, destinado a nuestra organización, el problema es que no se está ejecutando; nosotros esperamos que los diputados nos pueda atender, porque de no hacerlo aquí nos van a tener las veces que sean necesarias para que cumplan con nuestras exigencias»

Por otra parte, aseguraron que también tienen una inconformidad con Mario de la Rosa, presidente municipal de Amozoc.

Detallaron que desde hace más de tres años le han pedido al edil la donación de un predio en la comunidad de Tepalcayuca para la construcción de un bachillerato general para cerca de 200 alumnos.

No obstante, indicaron que la administración municipal se ha negado a darles soluciones.

«Hace 3 años y medio le pedimos al señor Mario de la Rosa que nos donará un terreno para tener nuestro bachillerato general, nos había dicho que sí, pero ya llevamos tres años y no nos han dado el terreno, hasta el momento no hay respuestas, no nos da solución a nuestra demanda»