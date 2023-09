Fonatur entrega a Sedena la administración del Tren Maya, informa AMLO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó la administración del Tren Maya a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«Es para garantizar el carácter público de este proyecto estratégico y que en el tiempo se mantenga como una obra del pueblo de México», anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación público-privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo, son obras de la nación, obras del pueblo, entonces queremos cuidarlas»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México