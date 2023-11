Formaliza PT petición para que Cruz Galindo comparezca

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Antonio López Ruíz, formalizó la petición para que el Poder Legislativo cite a Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital poblana, a comparecer por los hechos delictivos de los días recientes.

En las afueras del pleno, él represente por el distrito 20 de Puebla afirmó que la funcionaria municipal tiene que rendir cuentas por los hechos ocurridos, y no «normalizar» las ejecuciones y hechos violentos en mercados y la periferia de la Angelópolis.

En entrevista, rechazó que la solicitud tenga fines «políticos», como asegura el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien minimiza las críticas al señalar que buscan afectarlo de cara a la elección del 2024.

López Ruíz señaló que es responsabilidad del Ayuntamiento asumir la seguridad sin deslindes, además de prevenir los delitos como el narcomenudeo y huachicol.

«¿Tú crees que es politizar hacer evidente que hay ejecuciones, hacer evidente que en los mercados se dan cosas que antes no se daban?, no es de política, es de no normalizar esto»

Antonio López Ruíz

Diputado Local del PT