“Frase desafortunada” que consejero jurídico pidiera tapar la boca a reporteros: AMLO

Por Ezequiel Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una mala expresión” y “una frase desafortunada”, la opinión del Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de “tapar la boca a los reporteros” para evitar que preguntaran temas del proceso electoral en la conferencia mañanera.

“Yo creo que fue una mala expresión. Julio es muy respetuoso, ahora sí que por partida doble actúa con respeto a los medios, porque es un buen servidor público y además porque es hijo de un comunicador excepcional, de don Julio Scherer. Entonces, creo que fue una frase desafortunada”. Andrés Manuel López Obrador

A pregunta expresa en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que el funcionario federal ya había ofrecido una disculpa pública “y eso es bueno”, consideró.

“Hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente, además ya empiezan los calores, pero hay que actuar con serenidad, con tranquilidad. La política es el equilibrio entre pasión y razón, cabeza y corazón, equilibrar”. Andrés Manuel López Obrador

Enseguida, respaldó a su Consejero Jurídico argumentando que le ayuda mucho, “es muy buen abogado y es un buen servidor público”.

El Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, fue cuestionado por la periodista Carmen Aristegui sobre qué se debe hacer para que el presidente no hable sobre temas electorales, y él dijo que los reporteros deben dejar de preguntarle sobre esos temas: “si no quieren que conteste, que no le pregunten”.

