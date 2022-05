Frena Comisión de Hacienda solicitudes de Atlixco y Caltepec para cobrar DAP

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, presidida por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), frenó las solicitudes de dos municipios para incluir el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en sus Leyes de Ingresos, en tanto no se resuelva la controversia que existe por su cobro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los integrantes de la comisión dieron respuesta a los oficios presentados por las presidentas municipales de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo; y de Caltepec, Cristina Cabanzo Méndez, quienes pidieron autorización para cobrar este impuesto.

En entrevista, Estefan Chidiac aseguró que hasta el momento no han sido notificados por la SCJN sobre si existe ya una resolución por la presunta inconstitucionalidad del pago.

Añadió que sin importar la resolución, el Congreso no tiene por qué abrogar la aprobación del DAP, ya que basta con que los Cabildos autoricen o no un convenio con Comisión Federal de Electricidad para ello.

“La decisión del Congreso es no procesar nada del DAP hasta que no sepamos que resuelve la Suprema Corte. Los municipios no necesitan que nosotros lo abroguemos para no cobrarlo, con que no firmen convenio con la CFE ya no se cobra. Y el municipio que decida emitir un subsidio o estímulo fiscal en un acto de Cabildo lo puede hacer”