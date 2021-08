Futboleros tendrán que madrugar para ver al Tri disputar el bronce

Tras caer en la semifinal contra Brasil, el Tri Olímpico va por el bronce contra Japón; pero, el anfitrión ya venció a la Selección Mexicana en la fase de grupos el pasado 25 de julio.

Japón aprovechó su condición de local para imponerse a México 2-1 en el Estadio de Saitama, al disputar la segunda jornada del grupo A, en el torneo de futbol olímpico Tokio 2020.

El Tri tendrá que cuidar la velocidad de los seleccionados japoneses que en el clasificatorio sorprendió a los mexicanos y en 11 minutos se fue arriba en el marcador 2-0.

Los goles fueron anotados por Takefusa Kubo (minuto 7) y Ritsu Doan (11). Por México descontó Roberto Alvarado (85) y fue expulsado Johan Vásquez (67).

El partido por la medalla de bronce del torneo de futbol olímpico, entre el Tri y la selección anfitriona, se disputará este viernes a las 4:00 horas, tiempo de México.

Gabriela Agúndez peleó hasta el último clavado por el bronce en la prueba de plataforma individual de 10 metros ante la australiana Melissa Wu.

Sin embargo, la mexicana tuvo que conformarse con el cuarto sitio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento muy contenta porque estuve cerca de las medallas, ya me di cuenta de que me gusta formar parte del podio, así que a trabajar al doble. Un cuarto lugar no está mal, refleja años de trabajo”

Gabriela Agúndez

Clavadista