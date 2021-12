Gabriela Jiménez considera que INE ya tiene firmas para realizar consulta de revocación

Por Francisco Ortiz / Agencia Reforma

Gabriela Jiménez, presidenta de la asociación Que Siga la Democracia, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con las firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de mandato el 10 de abril de 2022.

La agrupación presentará 1.5 millones de firmas en formato físico, que se suman a 2.1 millones presentadas en semanas anteriores.

Los activistas de esta agrupación comenzaron la recopilación de firmas desde el 1 de noviembre y revisan a detalle que las imágenes y datos de los ciudadanos que brindan su firma coincidan con su credencial de elector.

Del total de firmas que ha reunido la agrupación, más del 98.5 por ciento se han recolectado en papel y el resto mediante la aplicación electrónica.

«Respecto a las firmas que dice el INE, que tiene inconsistencias, es definitivo que no se trata de las firmas presentadas por esta agrupación. Estamos seguros que las firmas que hemos presentado carecerán de problema alguno, debido a que han sido preverificadas por la asociación, antes de enviarse al organismo.

«Es muy importante que el organismo electoral señale cuáles son las inconsistencias porque hay muchas situaciones que pueden ser de forma. Por ejemplo, si traen corrector y las personas no saben que no deben utilizarlo en el formato; si tacharon una letra y la quisieron corregir; si la copia del INE no es por ambos lados, o bien, no es legible porque se vea borrosa la foto», planteó.