Gali usaba limpiezas «fantasmas» para desviar millones, acusa gobernador

La administración estatal de Antonio Gali Fayad desvió mil millones de pesos en acciones de saneamiento “inexistentes” en el Río Atoyac, reveló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario afirmó, en videoconferencia de prensa, que la limpieza y saneamiento de los cuerpos de agua, era una de las principales acciones que el gobierno panista de Gali Fayad, utilizaba para desviar recursos.

Sin dar detalles, Barbosa Huerta indicó que ya se han presentado diversas denuncias en contra de la administración, que gobernó de 2017 a 2018; una de ellas, por el desvió de 236 millones de pesos de un seguro por desastres naturales para atender los daños del sismo de 2017, hecho que fue dado a conocer en agosto de 2021.

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, reveló que grupos del líder narcomenudista José Christian N., “El Grillo”, donde estaba, el ahora detenido, Julio Mix, pretendían generar violencia en su cierre de campaña en 2019.

Barbosa Huerta recordó que los hombres, que iban dirigidos por el morenovallista Eukid Castañon, estaban armados y fueron interceptados por la Policía Municipal.

En el grupo, dijo, también estaba el abogado Pablo Fuentes, quien recientemente estuvo relacionado con el homicidio de un hombre en el mercado Morelos.

«¿A qué iban a mi cierre de campaña armados?, no lo sé, ni quiero saberlo, como muchas otras cosas (…) gracias a Dios y gracias a la Policía Municipal no pasaron no sé qué cosas, no sé a donde hubieran podido llegar”

Miguel Barbosa Huerta