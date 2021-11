Galilea Montijo llora y niega vínculos con Inés Gómez Mont

La conductora de televisión Galilea Montijo rompió en llanto para pedir paren los ataques a su persona y a su esposo Fernando Reina. Esto después de que a la estrella de Televisa se le relacionara con el fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Asimismo, Montijo se deslindó del caso Inés Gómez Mont.

Galilea Montijo aseguró que está cansa de los ataques en su contra. Por ello publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que estalló en contra de los detractores que, aseguró, afectan a su persona y a su familia. Defendió su trabajo y el de su esposo. También negó que exista un vínculo de negocios con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, señalados por presunto lavado de dinero.

“Siempre me he callado y aguantado, se le ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida (…) He sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y no los volveré a tocar”, añadió Galilea Montijo entre lágrimas.