Gas Bienestar golpeará empleo e ingresos, se quejan repartidores

Ciudad de México. Cientos de repartidores de gas marcharon para protestar contra el precio máximo del inflamable, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su marcha por la Ciudad de México, reclamaron que la nueva estrategia de distribución del combustible por parte del gobierno con la empresa de Gas Bienestar, golpeará su empleo e ingresos.

Sin poder llegar a Palacio Nacional, contenidos con vallas y policías, pidieron ser integrados en las negociaciones con las empresas, así como en sus estrategias.

Los comisionistas están agrupados en el Gremio Gasero Nacional, formado por trabajadores de Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

“Este precio no fue una ocurrencia, fue una estrategia y no estamos dentro de ella y así no podemos trabajar”, señaló Raúl Cabral, representante del Gremio Gasero Nacional.

Las grandes distribuidoras de gas han acusado a los distribuidores de conformar mafias para controlar con violencia zonas en el Valle de México, además de vender cilindros “ordeñados”.

Amagan con paros

Giovanni Velázquez, de Gas Chapultepec, aclaró que no están en contra de que tasen precios o que lancen Gas Bienestar, pero pidió que se busque la manera de que eso no les afecte.

“Obrador, si quieres el Gas Bienestar, te digo ok, pero déjanos también repartirlo con una buena comisión. Queremos solución, porque no creas que nos vamos a dejar. Yo soy gasero y mi vida es el gas, y yo voté por ti” Giovanni Velázquez

Gas Chapultepec

Enrique Medrano, vocero del gremio, aseguró si no hay una respuesta del gobierno realizarán bloqueos y paros para impedir el reparto de gas en el Valle de México y el centro del país.

Repartidores de gas LP, tras ofrecer una rueda de prensa, se dirigieron en marcha rumbo al zócalo de la Ciudad de México donde fueron interceptados por granaderos en el cruce de la calles 5 de Mayo y Palma. FOTOS: Moisés Pablo/CUARTOSCURO.COM

