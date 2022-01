Gaspard Ulliel, actor de la película Hannibal, murió tras accidente en esquí

El actor francés Gaspard Ulliel, mejor conocido por interpretar a Hannibal Lecter en Hannibal Rising, murió a la edad de 37 años. La partida fue después de un accidente de esquí en el sureste de Francia.

El incidente ocurrió el martes 18 de enero a las 16:00 horas ET, en la estación de esquí francesa La Rosière, según un comunicado del miércoles de la oficina del fiscal de Albertville. Después de que Ulliel salió de la parte superior de una pista de esquí, chocó con otro esquiador y ambos cayeron al suelo, según el comunicado. El otro esquiador no sufrió lesiones.

Cuando el equipo de emergencia llegó al lugar, Ulliel yacía inmóvil en la nieve e inconsciente. Inmediatamente, fue trasladado en avión al Centro Hospitalario de la Universidad de Grenoble. La tarde del miércoles 19 de enero anunciaron su muerte.

Iniciaron ya una investigación judicial con trabajadores de la policía de seguridad de los Alpes.

Su carrera y legado

Ulliel ganó elogios por su interpretación del diseñador de moda francés Yves Saint Laurent en la película biográfica de 2014, Saint Laurent. Luego ganó un César (equivalente francés del Oscar) al mejor actor, por su actuación en la película de Xavier Dolan, It’s Only the End of the World.

Obtuvo mucho popularidad tras aparecer en la película Hannibal rising (Hannibal, el origen del mal en Latinoamérica), del director Peter Webber. Su próxima aparición en pantalla será en la serie de Marvel Disney+, Moon Knight, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2022.

El actor francés Jean Dujardin publicó una imagen de Ulliel en Instagram con una leyenda que decía simplemente Gaspard junto con un emoji de corazón negro.

Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con locura. Es con gran pesar que volveremos a ver sus actuaciones más hermosas y captaremos su mirada única. Hemos perdido a un actor francés Jean Castex, primer ministro de Francia.

Y la ministra de cultura francesa, Rosalyne Bachelot, llamó a Ulliel «un actor excepcional» en un tuit publicado el miércoles.

Hoy el mundo del cine perdió un talento enorme. Envío mis condolencias a su familia y mis cariñosos pensamientos a todos los que lloran por él hoy. Rosalyne Bachelot, ministra de cultura de Francia.

Con información de CNN

Foto vía Hannibal Rissing (2007)

