Gastos superan a ganancias por traer a La Arrolladora en Tecamachalco

El concierto de La Arrolladora Banda el Limón del pasado 15 de agosto, en la Feria de Tecamachalco, resultó un fracaso económico para el Ayuntamiento después de que pagó a la agrupación 1 millón 700 mil pesos en el contrato, pero sólo recuperó el 20.3 por ciento.

Una solicitud de transparencia realizada por El Ciudadano México reveló que el gobierno que encabeza Carlos Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado federal Ignacio Mier Velazco, apenas obtuvo 346 mil 500 pesos por el precio de las entradas en el evento estelar.

En preventa, el boleto “VIP” que contemplaba una mesa con cuatro lugares tuvo un costo de 4 mil pesos, mientras que el “general” fue de 250 pesos, este último aumentó su precio a 350 pesos el día del evento.

Si bien para el gobierno municipal, el baile estelar de la Feria fue un éxito, al presumir en redes sociales que “miles de tecamachalquenses vivieron un gran concierto”, en realidad entraron mil 305 personas, según la información oficial.

Gastan 3.1 mdp para realización de la feria

La solicitud de información también reveló que el gobierno de Tecamachalco gastó un total de 3 millones 149 mil 830 pesos para la realización de la Feria de 2022 no obstante, aún no hay información sobre la derrama económica debido a que no ha concluido “el cierre mensual del periodo correspondiente al mes de agosto”.

Aunque las ferias deben generar una derrama económica para los municipios, esto no ha ocurrido en Tecamachalco, toda vez que las ediciones anteriores también han resultado una pérdida económica.

En 2019, el gobierno municipal erogó 4 millones 288 mil 514 pesos para la feria, sin embargo, sólo ingresó 1 millón 216 mil 812 pesos, lo que representa apenas el 28.3 por ciento.

En tanto, en 2018, la Comuna reportó que invirtió para los festejos patronales 305 mil 532 pesos, sin embargo, no informó sobre la derrama económica que dejó al municipio.

