Gerardo y Diana, orgullosos vínculos entre náhuatl y español

La vida quiso que Gerardo Orozco y Diana Leiva, dos hablantes de lengua náhuatl, se convirtieran en un vínculo de comunicación entre los habitantes de las comunidades originarias y las personas que dominan el español.

A pesar de que no se conocen, ambos comparten el amor por sus tradiciones y la responsabilidad de apoyar a los demás con atención y orgullo, haciendo lo mejor que pueden desde sus trincheras.

Gerardo Orozco Cuevas, de 33 años de edad, encontró la forma de utilizar su conocimiento para defender los derechos de los habitantes indígenas de la entidad en el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Con cariño, recuerda que aprendió a hablar náhuatl en la cuna familiar, como una herencia de sus padres, pues son nativos de la etnia Nahua.

En entrevista, relató que al interior del instituto se realizan diferentes programas que requieren su coordinación con los representantes de los pueblos originarios, entre ellas las consultas que se han realizado para que los pobladores elijan sus sistemas de gobierno.

Gerardo Orozco reconoció que si bien son ricos en cultura, las comunidades indígenas sufren carencias económicas y tiene limitaciones en materia escolar, lo que impide que los habitantes puedan convertirse en bilingües.

“Yo me siento con una enorme responsabilidad porque es necesario representar a las comunidades originarias, pues muchas personas no tienen la oportunidad de estudiar y no aprenden otro idioma, además de su lengua materna. Soy el vínculo para transmitir las necesidades de mucha gente»

Destacó que es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno generen las condiciones necesarias para la preservación y transmisión de las lenguas indígenas, a fin de evitar su extinción.

El joven afirmó que sólo ha sufrido un episodio de discriminación por parte de una excompañera de la universidad, quien lo atacó por hablar en náhuatl; no obstante, la mayoría de las personas se asombran de su habilidad y comparten con él un sentimiento de orgullo por dominar una lengua materna.

Desde el Callejón de los Sapos, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad, Diana Leiva ayuda a su madre a comunicarse con los posibles compradores de las artesanías de barro pintadas a mano que ofertan día con día.

La joven de 19 años de edad es la mayor de cuatro hermanas, quienes también tuvieron la oportunidad de acudir a una escuela bilingüe y ahora dominan ambos idiomas.

En entrevista, señaló que su familia es originaria de San Agustín, una población ubicada en el municipio de Guerrero, quienes encontraron en el artesanado su forma de vivir, incluso al mudarse a Puebla, en donde fueron bien recibidos.

Sin embargo, reconoció que hablar una lengua indígena puede ser motivo de discriminación en algunas circunstancias, aunque por fortuna no ha sido un episodio que les haya tocado experimentar.

“Llevamos viviendo aquí desde hace 10 años. La gente es amable, los poblanos son muy respetuosos, lo que no sabes te enseñan. Me ha tocado ver, pero a nosotros no nos ha pasado. Hasta ahorita no ha habido personas que nos traten mal”