Ayotzinapa: GIEI duda de autenticidad de mensajes en informe de Encinas

El peritaje forense que se dio a conocer en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presidido por Alejandro Encinas, no terminan la autenticidad de los mensajes de Whatsapp, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI señaló en conferencia de prensa que de las 467 capturas de pantalla que contiene el informe, existen contradicciones e inconsistencias entre los metadatos de las 181 imágenes capturadas.

«Se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014, por lo tanto, no existe confiabilidad en la metadata, ya que no es posible obtener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total, se logran determinar 181 imágenes, tipo screenshot que presentan este tipo de situación»

GIEI