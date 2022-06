Gobernador abre diálogo con normalistas de Teteles, atenderán demandas

Las demandas de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, serán atendidas por el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al señalar que no se les permitirá “transgredir la ley”

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano afirmó que es “muy preocupante” lo que ocurre en la normal ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo y su relación que tienen con las autoridades poblanas.

A pesar de que el gobierno estatal ha atendido y cumplido las peticiones que se concretaron desde 2019, las normalistas han «desconocido los acuerdos» e incluso han parado las obras que han realizado en las instalaciones, señaló Barbosa Huerta.

El gobernador recordó los eventos que ocurrieron el año pasado, cuando las estudiantes se manifestaron en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, hecho que concluyó con el desalojo de las normalistas, así como el accidente en la caseta de cobro en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, en donde dos alumnas perdieron la vida, al subir a un camión de bebidas que presuntamente intentaban saquear.

“Aquí (en Casa Aguayo) tenían preparados materiales incendiarios, aquí los estuvieron preparando enfrente y tuvo que intervenir de manera muy limpia la policía para poder evitar; no se a donde hubieran llegado, porque eso sería un señalamiento, pero estuvieron haciendo bombas molotov aquí enfrente de todos, hay videos, y después vino la tragedia y obviamente el planteamiento es: el gobierno nos persigue”

En este tenor, llamó al titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez a lograr un diálogo con ellas, pero “sin privilegios” y sin ceder ante las presiones que puedan generarse por su “ideología” y “radicalismo”.

Barbosa Huerta afirmó que su gobierno colaborará con ellas para brindarles protección y ayuda, pero, advirtió que será “sin infringir la ley”.

“Me mandaron un oficio muy respetuoso, por cierto, ayer para dialogar y lo voy a aceptar, pero no conmigo, porque las niñas quieren venir, que yo las reciba y que se sienten acá (en la oficina) y que no salgan, aquí se quedan, sé cómo son, van a dialogar con el secretario de Educación Pública, tiene todas las atribuciones para resolver conflictos ya al final podremos tener un diálogo ellas y yo, pero no soy ingenuo”