Gobernador dará su cuarto informe en el Congreso el 14 de diciembre

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que su cuarto informe de labores se realizará el miércoles 14 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Congreso local.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano señaló que el evento protocolario se realizará únicamente en la sede del recinto Legislativo.

Además, aclaró que no tendrá invitados especiales, ya que solo asistirán diputados locales, magistrados, alcaldes, “gente de gobierno”, así como representantes de los órganos autónomos.

“Yo no hago esas payasadas que hacían antes que llenaban el auditorio de La Reforma (…) no me van a mi como la reproducción de la política vieja, de esa política odiosa, chocante, petulante, ahí van todos y después se hacen las grandes fiestas así fue, no voy a invitar a nadie; solo con el congreso”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla