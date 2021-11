Gobernador de Puebla descarta intromisión en conflicto en Juan C. Bonilla

El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta negó solicitarle al edil del municipio de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal resolver la ocupación de la empresa Bonafont, así como las acciones que derivaron en la detención de dos comunicadores de la Radio Comunitaria de Zacatepec, los cuales fueron liberados horas después.

«El gobierno del estado y el ayuntamiento de Juan C. Bonilla, sin duda mantienen una relación institucional. Pero nada que tenga que ver con encargarle acciones al gobierno municipal para resolver el problema de la ocupación de la planta Bonafont. No tenemos registrado esa afirmación, que el gobierno del estado esté detrás de la detención de dos personas. No es así».

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla