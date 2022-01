Gobernador de Puebla exhorta a dejar los protagonismos políticos por el DAP

Respecto a la controversia constitucional interpuesta el día de ayer miércoles 26 de enero, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 144 municipios poblanos, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pidió hacer a un lado los “protagonismos políticos que nunca ayudan”.

En rueda de prensa, el mandatario estatal aseguró que las acciones realizadas por la CDHP son legítimas y constitucionales que corresponden a actos legislativos, relacionados a las leyes de ingresos de los municipios.

No obstante, Barbosa Huerta, afirmó que se trata de un “protagonismo político”, pues argumentó que la CDHP no se pronunció anteriormente, cuando el cobro no estaba regulado.

“Ojalá la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronuncie también sobre este cobro que se ha llevado por siempre a través de convenios que no tenían sustento. Ojalá y hagan un pronunciamiento sobre todos los cobros que se hicieron por siempre, ¿qué pasó? ¿Se violaron o no derechos humanos ahí?”, mencionó. Luis Miguel Barbosa Huerta

Finalmente, declaró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que revisará y resolverá las controversias constitucionales interpuestas por la CDHP y el Ayuntamiento de Puebla a quien el Congreso del Estado le negó el cobro del DAP, por lo que el gobierno estatal “sólo le dará seguimiento”.

