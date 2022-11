Gobernador de Puebla le desea lo mejor al nuevo presidente del CCE

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta felicitó a Héctor Alberto Sánchez Morales por haber sido electo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla para el periodo 2023-2025.

El mandatario estatal le deseó “lo mejor” al empresario en su encargo como nuevo presidente del CCE Puebla, no obstante, negó tener algún vínculo o relación con él, más que un par de pláticas en diferentes eventos.

“No tengo ningún vínculo con él, al nuevo presidente del CCE le deseo lo mejor, pero no tengo ningún lazo, lo he tratado, lo he saludado algunas veces en eventos, le deseo lo mejor, así que hasta ahí quedan las cosas”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla