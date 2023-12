Gobernador no descarta que habitantes de Xalmimilulco sean manipulados

Las manifestaciones y el cierre de la autopista México-Puebla realizados el pasado miércoles 20 de diciembre por habitantes de Santa Ana Xalmimilulco son acciones que se investigarán, pues no se descarta que los inconformes fueran manipulados, declaró el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En entrevista, el mandatario estatal indicó que se hacen investigaciones para revisar si las protestas tienen otro tipo de interés, ya que señaló que esta comunidad, perteneciente al municipio de Huejotzingo, «se está contaminando de otra gente«.

Céspedes Peregrina aclaró que la gente de Xalmimilulco se está oponiendo a la construcción de una planta tratadora de agua, la cual obedece al cumplimiento de una recomendación en derechos humanos a nivel nacional.

En ese sentido, consideró que no tiene sentido que se manifiesten en contra de un proyecto que se lleva a cabo por un bien mayor para la sociedad, por ello espera que al final la razón prevalezca, ya que desde su óptica no es entendible que la gente no quiera aguas tratadas.

«No entiendo cuál puede ser la razón de que la ciudadanía no quiera un agua tratada, que ayuda a que no tengan enfermedades, a que su producto sea de calidad, que puedan usar esa agua reciclada. No están poniendo ningún centavo». Sergio Salomón Céspedes

Peregrina Gobernador de Puebla

Por lo anterior, indicó que se continúan con las investigaciones correspondientes para ir en contra de los que pudieran resultar responsables de la manipulación de los protestantes de Xalmimilulco, quienes mantuvieron un bloqueo en la autopista México-Puebla por más de 12 horas.

Mencionó que la Secretaría de Gobernación se ha involucrado para buscar una solución a este conflicto y rechazó las versiones que apuntan a que Policía Estatal atacó con armas de fuego a los manifestantes.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, precisó el jueves 21 de diciembre que fueron 5 mujeres y 2 hombres los arrestados en estas manifestaciones, los cuales fueron liberados horas después porque era necesario hacer una investigación más amplia de los hechos.

Foto: Archivo El Ciudadano México

