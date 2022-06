Gobernador ordena investigar anomalías en notarías poblanas

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió al Colegio de Notarios del Estado a investigar presuntas anomalías al interior de diferentes notarias públicas en la entidad, pues señaló que se han prestado para realizar procedimientos falsos de compra venta de ciertos inmuebles.

El mandatario estatal afirmó que en su gobierno ha recibido cerca de cuatro casos de gente que afirma que han vendido sus inmuebles de manera irregular y sin su consentimiento por algunos notarios en Puebla.

Al respecto, Barbosa Huerta, señalo que los supuestos vendedores primero van con notarios del estado de Tlaxcala para falsificar firmas y hacer las suplantaciones de identidad, haciéndose pasar por los dueños de ciertos predios para tener el poder de venderlos.

Precisó que una vez otorgado el falso poder de venta, regresan a Puebla para comparecer ante notarios locales y efectuar la venta, lo que calificó como un “mal comportamiento” de los escribanos.

Por lo anterior, dijo que muchas notarias públicas ya están siendo investigadas, pues sentenció que no va a permitir que esto siga ocurriendo en Puebla, por lo que pidió al Colegio de Notarios del Estado su intervención.

“Yo le pediría al Colegio de Notarios de Puebla que hiciera algo para investigar este tipo de casos, no podemos hacer nada para que se mejore la labor notarial en Tlaxcala, pero en Puebla sí podemos, no vamos a dejar que esto siga ocurriendo, yo espero que el Colegio de Notarios de verdad ayude para que esto ya no ocurra en Puebla y que no hagan que no se enteran de nada”