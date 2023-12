Gobernador pide a ediles regularizar títulos de propiedad de pozos de agua

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado a los 217 presidentes municipales para que se acerquen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y trabajen en la regularización de títulos de propiedad de pozos, para que den certeza en sus demarcaciones al acceso de la ciudadanía a este líquido vital.

Durante la gira de trabajo que realizó este miércoles 6 de diciembre, el gobernador poblano se presentó en el municipio de Acatzingo, donde dijo que para lograr esta certeza para la ciudadanía, los ediles tienen que buscar la certificación de pozos ante el gobierno federal, a fin de cumplir con el trámite de manejo de agua.

Salomón Céspedes advirtió que los alcaldes tienen todavía un año para buscar este beneficio por medio de la Conagua, o de lo contrario, podrían estar condenando a la ciudadanía y privarlos de un derecho humano.

«No echen en saco roto la gran oportunidad que se tiene, tienen un año más para poder darle garantía y certeza a sus pobladores de tener un certificado de su pozo. No es un tema de recursos, es un tema de un líquido vital que da garantía a un derecho humano, y si no tienen esa garantía, no saben a lo que están condenando a sus pueblos, los están condenando a un verdadero martirio para que al paso de los años tenga que empezar un trámite que quién sabe si se los puedan dar por las vedas que existen»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla