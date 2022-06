Gobernador pide no exagerar en operativos a motociclistas; Puebla no es Colombia

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta exhortó a las autoridades del Ayuntamiento de Puebla a “no exagerar” en la implementación del operativo “moto segura” emprendida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El mandatario estatal reconoció que las motocicletas han sido utilizadas por algunas personas para delinquir en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, aseguró que también son el medio de transporte de muchos poblanos.

Al respecto, Barbosa Huerta se pronunció a favor de la implementación de estos operativos, no obstante, pidió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla “no exagerar” en las revisiones a los motociclistas.

Por otra parte, el gobernador afirmó que el diputado local por Huejotzingo, Roberto Solís está trabajando en una iniciativa para la regularización de las motocicletas, sin embargo, agregó que debe ser corregida por la consejería jurídica del Congreso del Estado para evitar que haya violaciones a los derechos humanos.

Indicó que en Colombia ya se han realizado propuestas similares, sin embargo, argumento que en el estado de Puebla no puede suceder igual, pues las condiciones de seguridad son distintas.

“En Colombia aplicaron este método, en donde la moto o el motociclista se identifican con cascos, con chalecos, con colores, pero las condiciones de Colombia no son las condiciones de Puebla, Puebla no es Colombia, ni México es Colombia, no tenemos las mismas condiciones”

Luis Miguel Barbosa Huerta