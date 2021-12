Gobernador poblano afirma que narcomanta del CJNG es «una grilla entre policías»

Al ser hallada una narcomanta en la madrugada de ayer, presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que tal hecho es una “grilla entre policías”, también señaló no admitir ningún tipo de intimidación.

“Lo de la narcomanta es una grilla interna de policías. De esas grillas internas, de esa vida subterránea que hay en la policía que todos hablan, todos quieren desbancar para controlar mandos. ¿No se dan cuenta? Y más allá de cualquier manta, nosotros actuamos con absoluta independencia, y no admitimos ningún tipo de intimidación, ni nada. No, no, no. Parece que puedo ver en ese tipo, en esa mantita, las grillas internas de la policía”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador Estatal de Puebla