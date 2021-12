Gobierno de Puebla regularía tarifas de taxis ejecutivos

Por Alexis Lira Reyes

El gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que mandará al Congreso de Puebla una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte con el fin de regular las altas tarifas que ofrecen las plataformas de taxis ejecutivos como Uber, Didi y Cabify.

En videoconferencia de prensa, el mandatario afirmó que las aplicaciones de transporte privado “abusan” en los cobros a los usuarios.

Señaló que las empresas “encontraron la manera de evadir regulaciones”, además, dijo que algunas de ellas, sin especificar cuáles, funcionan sin autorización de las autoridades para operar en el interior del estado.

“He hablado con la Secretaría de (Movilidad y) Transporte para que me haga una iniciativa y regular los mecanismos de transporte privado, no estamos dispuestos a abusos. Vamos a hacer una reforma a la Ley de Transporte para regular las tarifas y no abusen, porque nosotros tenemos un trato correcto con todos”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador