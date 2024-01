Gobernador reprueba a oposición por intentar lucrar con paz de Puebla

Los recientes señalamientos del precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sobre la situación de inseguridad que afecta al estado son una estrategia política que la oposición ha manejado a nivel nacional contra gobiernos de la Cuarta Transformación.

Así lo señaló en entrevista el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien dijo que no es justo que se pretenda lucrar con la tranquilidad y la paz de los poblanos, como lo busca hacer el Partido Acción Nacional (PAN).

Céspedes Peregrina expresó que si la oposición quiere hablar de inseguridad, su administración responderá en los próximos días con datos certeros sobre la situación que guarda la entidad en ese rubro.

«Es una estrategia nacional que trae la oposición para este tipo de cosas, no es de acá de Puebla. Yo solo voy a poner la claridad de las cosas como son, entendiendo que no se vale el poder estar lucrando con la tranquilidad de los poblanos, no quiero minimizar nada»

Sergio Salomón Céspedes

Gobernador de Puebla